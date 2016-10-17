Дитер Хеккинг покинул пост наставника "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дитером Хеккингом. Решение принято по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности стал Валерьен Исмаэль, который ранее возглавлял молодежную команду. Хеккинг стал главным тренером "Вольфсбурга" в 2012 году.

- Конечно, я разочарован. Однако этого следовало ожидать, если не добиваешься успеха, - отметил Хеккинг. - Я хотел бы продолжить работу, но уважаю решение руководства. Благодарю игроков, персонал и болельщиков клуба за поддержку и совместную работу.