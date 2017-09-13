DFB не сомневается в возрасте 12-летнего камерунца из "Боруссии"

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) не сомневается в подлинности документов 12-летнего игрока дортмундской "Боруссии" Юссуфы Мукоко. По официальной информации, игрок родился 20 ноября 2004 года. Несмотря на возраст, он уже попал в юношескую сборную Германии для футболистов не старше 16 лет, а в клубе играет с 17-летними и забил уже 14 голов в 5 матчах.

"DFB провел ряд бесед с "Боруссией", сомнений в подлинности возраста игрока нет", - отметили в Немецком футбольном союзе.