DFB не сомневается в возрасте 12-летнего камерунца из "Боруссии"

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) не сомневается в подлинности документов 12-летнего игрока дортмундской "Боруссии" Юссуфы Мукоко. По официальной информации, игрок родился 20 ноября 2004 года. Несмотря на возраст, он уже попал в юношескую сборную Германии для футболистов не старше 16 лет, а в клубе играет с 17-летними и забил уже 14 голов в 5 матчах.
"DFB провел ряд бесед с "Боруссией", сомнений в подлинности возраста игрока нет", - отметили в Немецком футбольном союзе.
B-Junioren Bundesliga 🇩🇪– HOPE M CONSULTING🔵 (@homco_online) 3 сентября 2017 г.
Dortmund U17 1️⃣0️⃣-0️⃣ A.Aachen
Le Borussia s'impose largement grâce à un triplé du jeune Youssoupha Moukoko🇨🇲 pic.twitter.com/6ZnD5igu1F