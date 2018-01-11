18:51 11 января | Футбол — Германия

Девять игроков "Боруссии" заболели желудочно-кишечным гриппом из-за куриного кебаба

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Девять футболистов дортмундской "Боруссии" имеют проблемы желудочно-кишечного тракта. Как сообщает Bild, на недопомогание пожаловались Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк БартраЭмер Топрак, Андре Шюррле, Кристиан ПулишичЯкоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Отмечается, что накануне футболисты съели куриный кебаб, из-за чего они получили отравление. Ожидается, что все футболисты будут готовы к матчу чемпионата Германии против "Вольфсбурга". Встреча состоится 14 января.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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HAZELSAMARA

Вдевятером один кебаб ели что ли?

19:10 11 января

denmu87

какие они нежные))))

19:04 11 января

vikingspb

По ходу шаурма от подольски)))

18:56 11 января