Девять игроков "Боруссии" заболели желудочно-кишечным гриппом из-за куриного кебаба

Девять футболистов дортмундской "Боруссии" имеют проблемы желудочно-кишечного тракта. Как сообщает Bild, на недопомогание пожаловались Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Эмер Топрак, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.

Отмечается, что накануне футболисты съели куриный кебаб, из-за чего они получили отравление. Ожидается, что все футболисты будут готовы к матчу чемпионата Германии против "Вольфсбурга". Встреча состоится 14 января.