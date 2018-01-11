Девять игроков "Боруссии" заболели желудочно-кишечным гриппом из-за куриного кебаба

Девять футболистов дортмундской "Боруссии" имеют проблемы желудочно-кишечного тракта. Как сообщает Bild, на недопомогание пожаловались Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Эмер Топрак, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Якоб Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райманн.
Отмечается, что накануне футболисты съели куриный кебаб, из-за чего они получили отравление. Ожидается, что все футболисты будут готовы к матчу чемпионата Германии против "Вольфсбурга". Встреча состоится 14 января.
- Боруссия Дортмунд
- Роман Вайденфеллер
- Андре Шюррле
- Марк Бартра
- Роман Бюрки
- Кристиан Пулишич
- Эмер Топрак
HAZELSAMARA
Вдевятером один кебаб ели что ли?
19:10 11 января
denmu87
какие они нежные))))
19:04 11 января
vikingspb
По ходу шаурма от подольски)))
18:56 11 января