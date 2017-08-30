Девич - Ярмоленко: "Маэстро! Будешь снова возить Коноплянку"

Нападающий "Вадуца" Марко Девич, ранее защищавший цвета "Рубина" и "Ростова", поздравил полузащитника Андрея Ярмоленко с переходом в дортмундскую "Боруссию". При этом в разговор двух экс-товарищей по сборной Украины также вмешался и хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка.

– Браво, маэстро! Рад за тебя. Снова будешь возить Коноплянку. Удачи! – написал в Инстаграме Девич.

– Что значит "снова"? – задался вопросом сам Коноплянка.

– Просто проверяю, в Инстаграме ли ты, – ответил игроку "Шальке" Девич.