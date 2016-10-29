Дерби дортмундской "Боруссии" и "Шальке" завершилось вничью

В матче 9-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" и "Шальке" голов не забили. Безвыигрышная серия подопечных Томаса Тухеля в бундеслиги достигла уже четырех игр. Несмотря на это, хозяева смогли временно подняться на пятую строчку в турнирной таблице. "Кобальтовые" идут 14-ми.

Напомним, что "Шальке" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Германии

Бундеслига

9-й тур

"Боруссия" (Дортмунд) – "Шальке" (Гельзенкирхен) – 0:0

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Пасслак (Рафаэл Геррейру, 71), Пулишич, Вайгль, Кагава (Шюррле, 79), Гетце, Дембеле (Роде, 87), Обамеянг.

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Налду, Настасич, Шепф, Гайс, Горецка, Бенталеб (Стамбули, 90), Колашинац, Ди Санто (Шупо-Мотинг, 63), Майер (Коноплянка, 75).

Предупреждения: Кагава, 7. Вайгль, 12. Настасич, 34. Бенталеб, 36. Дембеле, 41. Папастатопулос, 64. Колашинац, 76. Горецка, 90.

Судья: Брих.

29 октября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

Трансляция матча "Боруссия" - "Шальке"