Давид Алаба: "Если упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это"

Защитник "Баварии" Давид Алаба после поражения от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Кубка Германии (2:3) отметил, что у его команды было достаточно моментов, чтобы одержать победу. По его мнению, если бы мюнхенцы забили третий мяч, то ход встречи мог быть другим.

- У нас было достаточно моментов для того, чтобы предрешить ход матча, - цитирует пресс-служба клуба Алабу. - Если ты упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это. Если бы мы вели 3:1, то все бы выглядело по-другому. Дортмундцы хладнокровно использовали свои шансы.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Боруссия"