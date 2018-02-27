Давид Алаба: "Для меня Рибери – образец для подражания"

Защитник "Баварии" Давид Алаба отметил, что его партнер по команде Франк Рибери сыграл большую роль в его карьере. Он также добавил, что полузащитник является для него образцом для подражания.

– Мне очень повезло прийти в уже состоявшуюся команду в 2010 году, где каждый хотел помочь молодым игрокам, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Алабы. – Швайнштайгер, Гомес, Лам и Рибери, который является одним из самых важных людей в моей карьере. Он помогает мне прогрессировать день ото дня.

Франку уже 34, но он по-прежнему очень амбициозен. Он до сих пор голоден и хочет развиваться. Для меня он не только образец для подражания, но и близкий друг.