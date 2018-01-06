Давид Алаба: "Бавария" может оформить "золотой хет-трик"

Защитник "Баварии" Давид Алаба считает, что у его команды есть шансы на победу во всех турнирах в этом сезоне. Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии, в 1/4 финала Кубка Германии обыграли дортмундскую "Боруссию", а в 1/8 финала встретятся с "Бешикташем".

- Мы знаем, что "золотой хет-трик" возможен, но до лета все еще много времени, - цитирует пресс-служба клуба Алабу. - Сейчас "Бавария" хочет хорошо подготовиться ко второй части сезона. Игроки прилагают все усилия, чтобы добиться успеха уже в первой игре в этом году.