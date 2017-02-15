"Дармштадт" пригласил Обаму на свой стадион

"Дармштадт" обратился к бывшему президенту США Бараку Обаме с приглашением посетить домашний стадион команды. От лица коллектива из бундеслиги к политику обратился американец немецкого происхождения Терренс Бойд.

"Мы узнали, что вы подписаны на нашу страницу в "Твиттере", и "Дармштадт" – единственный футбольный клуб, на который вы подписаны. Поскольку теперь у вас больше свободного времени, мы бы хотели пригласить вас на игру на нашем стадионе. Также у нас есть для вас клубная футболка, поэтому увидимся здесь", – сказал Бойд.