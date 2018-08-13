Данни Да Коста: "Бавария" беспощадно использовала наши ошибки"

Защитник "Айнтрахта" Данни Да Коста сказал, что его команда рассчитывала на многое в матче за Суперкубок Германии против "Баварии". Клуб из Франкфурта потерпел разгромное поражение от мюнхенцев – 0:5.

– Мы ставили перед собой большие задачи на этот матч, – цитирует Да Косту официальный сайт "Баварии". – Мы хотели сыграть агрессивно, как в финале кубка Германии. До того как счет стал 0:1 это удавалось. Потом нам не хватило смелости продолжать оказывать давление. "Бавария" беспощадно использовала наши ошибки.

В первом туре чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде сыграет с "Фрайбургом". Встреча состоится 25 августа.