08:48 | ФУТБОЛ — Германия

Даниэль Калиджури: "Думаю о возвращении в Италию"

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Полузащитник "Вольфсбурга" Даниэль Калиджури заявил, что рассчитывает перебраться в Италию. 28-летний футболист родился и всю карьеру провел в Германии, но имеет итальянские корни, поэтому хочет выступать за сборную Италии.

– Я очень счастлив в Германии, мне все нравится здесь, но это нормально, что я думаю о возвращении в Италию, – цитирует Fos Sports Калиджури. – Я был бы ближе к получению вызова в сборную Италии, играя в серии А. Мой контракт истекает в июне, однако сейчас все мои мысли сосредоточены на "Вольфсбурге".

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