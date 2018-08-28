"ДАААААААААААА!!!" Швайнштайгер забил за "Баварию" в прощальном матче

Бастиан Швайнштайгер забил в составе "Баварии" в прощальном матче против "Чикаго Файр". Воспитанник мюнхенцев первый тайм провел в составе клуба MLS, последнего в его карьере. На второй тайм он вышел в составе "Баварии" с капитанской повязкой и отличился на 83-й минуте, сделав счет 4:0.

Твиттер "Баварии" отреагировал на это протяжным "ДААААААА".