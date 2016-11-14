Чиро Иммобиле: "В "Боруссии" существовали проблемы в раздевалке"

Нападающий "Торино" и сборной Италии Чиро Иммобиле опроверг сообщения немецких СМИ о причинах своего провала в дортмундской "Боруссии". Немецкие издания утверждали, что итальянца подвели нехватка дисциплины и конфликты с местными игроками. При этом форвард признал, что мог бы показать лучшую игру в матчах за немецкий клуб.

– Дортмунд? Не думаю, что я провел такой уж плохой сезон там, – цитирует Kicker Иммобиле. – Существовали проблемы в раздевалке. Это была не та "Боруссия", о которой я слышал. Обстановка была непростой даже для немецких футболистов, не говоря уже об итальянце, который только пришел в команду.

Я забил четыре гола в Лиге чемпионов, но мог принести больше пользы. Мне жаль, что все так закончилось. То, что мы с женой будили соседей по утрам, и я отказывался учить немецкий язык – все это ложь. Немецкий сложен для изучения, но Клопп хотя бы мог переводить. Тухель же просто игнорировал меня, и мне было сложно понять, почему.