Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации. Как сообщает AFP, он не будет получать зарплату на протяжении четырех месяцев в знак солидарности с клубом, который пострадал из-за его дисквалификации.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) подтвердил решение ФИФА о четырехмесячной дисквалификации и штрафе игрока в размере 100 тысяч евро. Такое решение было принято на основании жалобы "Трабзонспора", с которым игрок договорился о переходе в 2011 году, но подписал контракт с "Карлсруэ".