Бывший спортивный директор "Кельна" получил 3,3 миллиона евро за досрочное расторжение контракта

Бывший спортивный директор "Кельна" Йорг Шмадтке получил компенсацию за досрочное расторжение контракта с клубом. По информации Kolner Express, функционеру заплатили 3,3 миллиона евро, которые были предусмотрены в договоре между ним и клубом.

Контракт бывшего спортивного директора "козлов" был рассчитан до лета 2023 года. По условиям договора он получал 2,2 миллиона евро в год. Изначально руководство клуба не хотело выплачивать компенсацию, так как он сам хотел уйти из "Кельна". Однако вскоре с ним договорились о взаимном расторжении контракта.

Отмечается, что 53-летнему функционеру придется вернуть часть компенсации в случае, если он найдет работу до лета 2018 года.