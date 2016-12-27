Бывший игрок "Вердера", "Боруссии" Д и "Баварии" возглавил "Дармштадт"

Бывший полузащитник "Вердера", дортмундской "Боруссии", "Баварии" и сборной Германии Торстен Фрингс возглавил "Дармштадт", информирует клубная пресс-служба. Контракт специалиста рассчитан до лета 2018 года.

После завершения карьеры в 2012 году Фрингс проходил обучение в школе тренеров. Получив необходимую лицензию, экс-футболист был назначен ассистентом Виктора Скрипника в молодежной команде "Вердера". В 2014 году вместе с украинским специалистом отправился на работу с главной командой бременцев, где и работал вплоть до увольнения Скрипника в текущем сезоне.