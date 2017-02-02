Бывшие агенты Усмана Дембеле судятся с нынешним советником игрока

Бывшие агенты нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле подали в суд на нынешнего советника французского форварда. Как сообщает L’Equipe, в Федерацию футбола Франции поступила жалоба от Самбаге Баду и Марсьяля Коджа, которые ранее представляли интересы Дембеле. Заявители намерены через суд потребовать от нынешнего агента игрока Муссы Сиссоко компенсацию за моральный и финансовый ущерб, который они понесли из-за увольнения.

По данным источника, Баду и Коджа настаивают, что Сиссоко ведет свою деятельность незаконно, используя фальшивые документы. Дело будет передано в прокуратуру, а сумма компенсации может составить до 10 миллионов евро.