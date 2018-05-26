Бундеслига представила мяч на новый сезон

Бундеслига на официальной странице в Твиттере представила мяч на новый сезон. Футболисты в Германии вновь будут играть мячом Derbystar.
"Мяч впечатляет своими выдающимися аэродинамическими свойствами, которые являются результатом пересечения 32 панелей - 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Характеристики полета дополнительно оптимизируются новой структурой поверхности мяча", - говорится в сообщении.
Schaut Euch diese Schönheit an! 😍 Das ist der neue offizielle Spielball der Bundesliga-Saison 2018/19 von @_derbystar!– BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 25 мая 2018 г.
Weitere Infos gibt es hier: https://t.co/l8wMQOlHuz pic.twitter.com/x8UT57TzSw