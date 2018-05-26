01:50 | Футбол — Германия

Бундеслига представила мяч на новый сезон


Бундеслига на официальной странице в Твиттере представила мяч на новый сезон. Футболисты в Германии вновь будут играть мячом Derbystar.

"Мяч впечатляет своими выдающимися аэродинамическими свойствами, которые являются результатом пересечения 32 панелей - 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Характеристики полета дополнительно оптимизируются новой структурой поверхности мяча", - говорится в сообщении.

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