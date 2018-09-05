Бундеслига категорически против проведения матчей чемпионата за пределами Германии

Генеральный директор бундеслиги Кристиан Зайферт сообщил, что матчи чемпионата никогда не будут проведены за пределами Германии. Ранее ла лига объявила, что некоторые игры чемпионата состоятся в США. Ранее сообщалось, что матч "Жирона" - "Барселона" пройдет в Майами 27 января.

- На мой взгляд, проведение официальных матчей чемпионата за рубежом будет неуважением к болельщикам и игрокам, - приводит ВВС слова Зайферта. Ведь речь идет об очках, которые будут решать судьбу перехода между лигами и выступления в еврокубках.