10:00 | ФУТБОЛ — Германия

Букмекеры считают "Байер" фаворитом в матче с "Гамбургом"

"Байер" – "Гамбург". Фото REUTERS
"Байер" – "Гамбург". Фото REUTERS
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10 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Германии "Байер" – "Гамбург". Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Гамбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,53 – Н 4,38 – П2 6,33

Трансляция матча "Байер" – "Гамбург" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Гамбург".

Прямая трансляция матча "Байер" – "Гамбург" 10 сентября на канале, "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=7-8, 37 – 27.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

4 апреля 2014 года

Чемпионат Германии

"Гамбург" – "Байер"

2:1

1 ноября 2014 года

Чемпионат Германии

"Гамбург" – "Байер"

1:0

4 апреля 2015 года

Чемпионат Германии

"Байер" – "Гамбург"

4:0

17 октября 2015 года

Чемпионат Германии

"Гамбург" – "Байер"

0:0

13 марта 2016 года

Чемпионат Германии

"Байер" – "Гамбург"

1:0
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