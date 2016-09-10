Букмекеры считают "Байер" фаворитом в матче с "Гамбургом"

10 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Германии "Байер" – "Гамбург". Начало – в 16:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Гамбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,53 – Н 4,38 – П2 6,33

Трансляция матча "Байер" – "Гамбург" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Гамбург".

Прямая трансляция матча "Байер" – "Гамбург" 10 сентября на канале, "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=7-8, 37 – 27.

Результаты последних матчей