Букмекеры считают "Байер" фаворитом в матче с "Гамбургом"

10 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Германии "Байер" – "Гамбург". Начало – в 16:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Гамбург"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,53 – Н 4,38 – П2 6,33
Трансляция матча "Байер" – "Гамбург" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Гамбург".
Прямая трансляция матча "Байер" – "Гамбург" 10 сентября на канале, "Матч! Футбол 3".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=7-8, 37 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 апреля 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Гамбург" – "Байер"
|
2:1
|
1 ноября 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Гамбург" – "Байер"
|
1:0
|
4 апреля 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Байер" – "Гамбург"
|
4:0
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Гамбург" – "Байер"
|
0:0
|
13 марта 2016 года
|
Чемпионат Германии
|
"Байер" – "Гамбург"
|
1:0