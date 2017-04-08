Букмекеры считают "Баварию" фаворитом в матче с дортмундской "Боруссией"

8 апреля состоится матч 28-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Боруссия" Д. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Боруссия" Д

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,57 – Н 4,50 – П2 5,54

Трансляция матча "Бавария" – "Боруссия" Д 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Боруссия" Д 8 апреля на канале "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +16=9-11, 56 – 42.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 4 октября 2015 года Чемпионат Германии "Бавария" – "Боруссия" Д 5:1 5 марта 2016 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Бавария" 0:0 21 мая 2016 года Финал Кубка Германии "Бавария" – "Боруссия" Д 0:0, ПЕН. – 4:3 14 августа 2016 года Суперкубок Германии "Боруссия" Д – "Бавария" 0:2 19 ноября 2016 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Бавария" 1:0

Прогноз "СЭ"

Ну а "Дер классикера" в субботу, разумеется, ждут без малого все любители бундеслиги – даже несмотря на отсутствие у матча номинальной интриги. Математические шансы на чемпионство, конечно, есть пока даже у "Хоффенхайма", но все же отыграть 15 очков за 7 туров не удастся никому. Даже с учетом того, что ближайшие недели у "Баварии" будут жаркими (и бой с "Реалом", и кубковый матч с все тем же Дортмундом), в бундеслиге из сложных матчей у рекордмайстера остался разве что скорый выезд в Леверкузен и предпоследний тур в Лейпциге.

В связи с этим, как бы ни хотелось фанатам "Баварии" серьезного отношения к одному из принципиальных соперников, вполне вероятно, что большее внимание Анчелотти уделит грядущему лигочемпионскому матчу. К тому же и с составом у мюнхенцев по весне, как всегда, проблемы. Эту встречу пропустит и Мюллер, и, возможно, Нойер – ради того, чтобы не рисковать.

Впрочем, на Лигу чемпионов обращено и внимание "шмелей", ведь "Монако" лишь по имени не так грозен, как "Реал". В полуфинале "Боруссия" не была уже давно и понимает, что сейчас шансы на это как никогда велики. А ведь травмы и Дортмунд не обошли стороной – нездоровы Ройс, Гетце, Шюррле. Пожалуй, не вовремя для обеих команд подоспел очный матч, так что накала эмоций в этот раз, возможно, ждать не стоит. На стороне "Баварии" домашние стены, однако Дортмунд – единственная команда, которая побеждала рекордмайстера на "Альянц-Арене" целых три раза.

Прогноз "СЭ" – 1:1.