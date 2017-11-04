Букмекеры считают "Баварию" фаворитом матча с "Боруссией"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Германии между "Боруссией" и "Баварией". Встреча в Дортмунде начнется в 20.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Боруссия" - "Бавария"

Прогноз Winline – П1 3.40 – Н 3.96 – П2 2.03

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Боруссия": Бюрки - Бартра, Сократис, Топрак, Шмельцер - Кастро, Вайгль, Гетце - Ярмоленко, Обамеянг, Филипп.

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба - Хави Мартинес, Руди - Роббен, Тиагу Алькантара, Коман - Левандовски.

ПОТЕРИ: Дурм, Пищек, Ройс, Роде (все - травма) - Нойер, Бернат, Рибери, Мюллер (все - травма).