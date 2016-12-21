Букмекеры прогнозируют победу "Баварии" в матче за лидерство с "Лейпцигом"

В чемпионате Германии сегодня матчем за лидерство "Бавария" - "Разенбалльшпорт Лейпциг" завершается осенне-декабрьский отрезок в бундеслиге. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бавария" - "Разенбалльшпорт Лейпциг"

Коэффициенты Winline: П1 1,43 - Н 4,91 - П2 7,20

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. В последний день турнира бундеслиги перед рождественской паузой в схватке за первое место сойдутся лидеры – матерые баварцы и сенсационные дебютанты из Лейпцига, которые перед очным поединком уступают мюнхенцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Конечно, большинство отдает предпочтение напичканной суперзвездами команде Анчелотти. Однако, признаться, в нынешнем сезоне "Бавария" несколько не та, что прежде – это, в первую очередь, касается ее игры, которая довольно редко радует глаз. Вот и в последнем туре в Дармштадте мюнхенцы с трудом вымучили победу в матче против плетущихся в самом хвосте турнирной таблицы хозяев. "Лейпциг" же очень уверенно разобрался дома с "Гертой", которая, между прочим, перед встречей шла в бундеслиге третьей. При этом подопечные тренера Хазенхюттля действовали на высочайших скоростях, толково применяли прессинг, выглядели свежими и голодными до успеха. Если кто-то думает, что они на "Алльянц Арене" дрогнут, может ошибиться: в нынешнем чемпионате "Лейпциг" набрал в гостях больше всех очков – 17. Правда, у "Баварии" лучшее среди всех клубов достижение на своем стадионе – 20 очков... И еще одна интересная деталь. У "Лейпцига" самая молодая по среднему возрасту в бундеслиге команда – 24,1 года. У мюнхенцев самая старая – 27,9 года. К слову, Анчелотти, судя по всему, в схватке в среду сделает ставку именно на ветеранов – 32-летнего Роббена и 33-летнего Рибери. Первый, готовясь к центральному поединку первого круга, в Дармштадт вообще не ездил, а второй отыграл в предыдущем туре лишь чуть более 20 минут.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Разенбалльшпорт Лейпциг".