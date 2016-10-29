Букмекеры оценивают победу дортмундской "Боруссии" над "Шальке" с коэффициентом 1,62

29 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Д – "Шальке". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Боруссия" Д – "Шальке"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 4,35 – П2 5,21

Трансляция матча "Боруссия" Д – "Шальке" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Шальке".

Прямая трансляция матча "Боруссия" Д – "Шальке" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=7-9, 33 – 32.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 25 марта 2014 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Шальке" 0:0 27 сентября 2014 года Чемпионат Германии "Шальке" – "Боруссия" Д 2:1 28 февраля 2015 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Шальке" 3:0 8 ноября 2015 года Чемпионат Германии "Боруссия" Д – "Шальке" 3:2 10 апреля 2016 года Чемпионат Германии "Шальке" – "Боруссия" Д 2:2

Прогноз "СЭ"

Ну а Рурское дерби подоспело как нельзя вовремя. Еще полмесяца назад, когда "Шальке" мучительно искал свою игру, а "Боруссия" уверенно побеждала, главная битва шахтерского региона вполне могла стать слишком предсказуемой. Впрочем, не зря говорят, что в дерби фаворитов нет. И уж тем более сейчас, когда "Шальке" в шести последних матчах одержал пять побед – две в бундеслиге, две в Лиге Европы и одну в Кубке, где в среду справился с "Нюрнбергом". Пусть даже во втором тайме и превратил комфортный счет 3:0 в 3:2.

Лишь один матч гельзенкирхенцы сыграли вничью – с упрямым "Аугсбургом", – а вот дортмундцы ровно за тот же период делились очками с тремя соперниками. Один раз проиграли ("Байеру") и выиграли лишь встречи со "Спортингом" и с берлинским "Унионом". Да и то последнюю номинально сыграли вничью, продравшись в следующий раунд Кубка в серии пенальти.

Проходи матч в Гельзенкирхене, можно было бы даже осмелиться назвать фаворитом "Шальке". Впрочем, у "кобальтовых" и в Дортмунде последние годы вполне неплохой баланс. За последние 17 лет "шмели" праздновали на "Вестфаленштадионе" всего четыре победы в Рурском дерби, а вот "Шальке" – шесть. Да и с кадрами у Дортмунда по-прежнему проблемы, так что бой им предстоит нелегкий. Ну а для зрителей, пожалуй, главное, чтобы рурцы не вспомнили, что именно их встречи в бундеслиге чаще других (9 раз) заканчивались нулевой ничьей.

Прогноз "СЭ" – 1:1.