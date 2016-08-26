15:30 | ФУТБОЛ — Германия

Букмекеры оценивают победу "Баварии" над "Вердером" с коэффициентом 1,08

"Бавария" – "Вердер". Фото REUTERS
"Бавария" – "Вердер". Фото REUTERS
0
0
0
1

26 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Вердер". Начало – в 21:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Вердер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 31,00

Трансляция матча "Бавария" – "Вердер" 26 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Вердер".

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Вердер" 26 августа на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=5-3, 69 – 24.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

18 октября 2014 года

Чемпионат Германии

"Бавария" – "Вердер"

6:0

14 марта 2015 года

Чемпионат Германии

"Вердер" – "Бавария"

0:4

17 октября 2015 года

Чемпионат Германии

"Вердер" – "Бавария"

0:1

12 марта 2016 года

Чемпионат Германии

"Бавария" – "Вердер"

5:0

19 апреля 2016 года

1/2 Кубка Германии

"Бавария" – "Вердер"

2:0

Прогноз "СЭ"

Новый сезон бундеслиги уже привычно стартует на "Альянц-Арене". Ее хозяева вновь не обошлись без травм – нездоровы и Коста, и Коман, и привычный Роббен, и Боатенг. Впрочем, это не помешало мюнхенцам хладнокровно обыграть своего главного соперника на "Вестфаленштадионе" в матче за Суперкубок. Хорошо заметно, как меняется игра "Баварии" – ведомые Анчелотти мюнхенцы уже не так яростно настаивают на владении мячом и вспоминают, что всегда здорово умели контратаковать. Вряд ли что-то может помешать красиво открыть сезон – "Вердер" привезет в Мюнхен далеко не оптимальный состав, да и форма команды удручает. Вылет из Кубка от "Шпортфройнде" из третьей лиги предупредил фанатов бременцев, что веселого сезона им можно не ждать.

Прогноз "СЭ" – 4:0.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sunseich

к Ростову готовятся?)

15:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ