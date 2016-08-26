Букмекеры оценивают победу "Баварии" над "Вердером" с коэффициентом 1,08

26 августа состоится матч 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Вердер". Начало – в 21:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Вердер"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 31,00
Трансляция матча "Бавария" – "Вердер" 26 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Вердер".
Прямая трансляция матча "Бавария" – "Вердер" 26 августа на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=5-3, 69 – 24.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 октября 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Бавария" – "Вердер"
|
6:0
|
14 марта 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Вердер" – "Бавария"
|
0:4
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Вердер" – "Бавария"
|
0:1
|
12 марта 2016 года
|
Чемпионат Германии
|
"Бавария" – "Вердер"
|
5:0
|
19 апреля 2016 года
|
1/2 Кубка Германии
|
"Бавария" – "Вердер"
|
2:0
Прогноз "СЭ"
Новый сезон бундеслиги уже привычно стартует на "Альянц-Арене". Ее хозяева вновь не обошлись без травм – нездоровы и Коста, и Коман, и привычный Роббен, и Боатенг. Впрочем, это не помешало мюнхенцам хладнокровно обыграть своего главного соперника на "Вестфаленштадионе" в матче за Суперкубок. Хорошо заметно, как меняется игра "Баварии" – ведомые Анчелотти мюнхенцы уже не так яростно настаивают на владении мячом и вспоминают, что всегда здорово умели контратаковать. Вряд ли что-то может помешать красиво открыть сезон – "Вердер" привезет в Мюнхен далеко не оптимальный состав, да и форма команды удручает. Вылет из Кубка от "Шпортфройнде" из третьей лиги предупредил фанатов бременцев, что веселого сезона им можно не ждать.
Прогноз "СЭ" – 4:0.
sunseich
к Ростову готовятся?)
15:34