Букмекеры оценивают победу "Баварии" над "Байером" с коэффициентом 1,33

26 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Байер". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Байер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,33 – Н 5,57 – П2 9,06

Трансляция матча "Бавария" – "Байер" 26 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Байер".

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Байер" 26 ноября на канале, "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=6-4, 42 – 23.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 6 декабря 2014 года Чемпионат Германии "Бавария" – "Байер" 1:0 8 апреля 2015 года 1/4 Кубка Германии "Байер" – "Бавария" 0:0, ПЕН.-3:5 2 мая 2015 года Чемпионат Германии "Байер" – "Бавария" 2:0 29 августа 2015 года Чемпионат Германии "Бавария" – "Байер" 3:0 6 февраля 2016 года Чемпионат Германии "Байер" – "Бавария" 0:0

Прогноз "СЭ"

А в топ-матче тура вновь участвует "Бавария" , и для нее эта игра должна стать поворотным моментом. Поражения от Дортмунда и "Ростова" лишили рекордмайстера лидерства в бундеслиге и первого места в группе Лиги чемпионов, но "Бавария" не была бы "Баварией", если бы не умела правильно реагировать на неудачи. Вопрос один – последует реакция уже в субботу или встреча с "Байером" станет дном, от которого мюнхенцы оттолкнутся?

Иным исходом может быть разве что ничья, но ее вероятность довольна мала. После двух неприятных выездов "Бавария" выйдет на свой стадион с одним желанием – убивать. Интересно то, что "Байер" за последние годы пару раз встречался с "Баварией", пребывающей в таком настроении. Один раз в марте 2012-го, когда выиграл 2:0, условно похоронив интригу в чемпионате и сделав чемпионом Дортмунд. Однако то было в Леверкузене, а вот за год до этого, в апреле 2011-го, "Байер", идущий в бундеслиге вторым, приехал к хромающей на все ноги "Баварии", идущей третьей, в статусе фаворита. И уехал с разгромом – 1:5.

У того "Байера", конечно, было больше проблем с психологией, чем у нынешнего, который за последние годы одержал больше волевых побед, чем любой другой клуб Германии. Но нынче леверкузенцы не в лучшей форме, а "Альянц Арена" вообще действует на них парализующе – всего три победы там за всю историю клуба. Матч, таким образом, будет на три результата, два из которых почти полярны друг другу. Теоретически "Байер" может даже выиграть, но для этого надо справиться и со злостью мюнхенцев, и с собственным страхом. А если не выйдет, или если Анчелотти сумеет, наконец, переключить в мюнхенской машине нужные рычажки, победит "Бавария". А если она победит, почти наверняка это будет разгром.

Прогноз "СЭ" – 4:1.