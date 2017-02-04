11:30 | ФУТБОЛ — Германия

Букмекеры не верят в победу "Шальке" над "Баварией"

"Бавария" – "Шальке". Фото AFP
"Бавария" – "Шальке". Фото AFP
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4 февраля состоится матч 19-го тура чемпионата Германии "Бавария" – "Шальке". Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Шальке"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,24 – Н 6,41 – П2 12,00

Трансляция матча "Бавария" – "Шальке" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Шальке".

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Шальке" 4 февраля на канале "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +17=6-3, 51 – 16.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

30 августа 2014 года

Чемпионат Германии

"Шальке" – "Бавария"

1:1

3 февраля 2015 года

Чемпионат Германии

"Бавария" – "Шальке"

1:1

21 ноября 2015 года

Чемпионат Германии

"Шальке" – "Бавария"

1:3

16 апреля 2016 года

Чемпионат Германии

"Бавария" – "Шальке"

3:0

9 сентября 2016 года

Чемпионат Германии

"Шальке" – "Бавария"

0:2

Прогноз "СЭ"

Были времена в Германии, когда матч "Баварии" и "Шальке" обязательно выносили на отдельное время, однако в этот раз на прайм-тайм нашлись претенденты достойнее. Что ж, действительно, интриги когда-то захватывающее противостояние нынче особо не имеет – одолеть рекордмайстера "Шальке" не может уже 12 матчей кряду, набрав в них лишь 2 очка. И в этот раз шансов на сенсацию мало.

Гельзенкирхенцы, которые, казалось, нащупали свою игру в конце осени, вновь погрязли в неудачах – всего одна победа в 6 последних матчах. Ну а "Бавария" имеет шанс продлить победную серию до 9 игр (кстати, впервые под руководством Анчелотти), и вряд ли ей в этом помешает даже очередная травма Рибери. Пожалуй, единственный "кобальтовый", который может хоть немного ждать предстоящего вояжа в Мюнхен, – Хольгер Бадштубер, арендованный "Шальке" до конца сезона.

Прогноз "СЭ" – 3:1.

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