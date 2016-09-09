Букмекеры не верят в победу "Шальке" над "Баварией"

9 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Германии "Шальке" – "Бавария". Начало – в 21:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Шальке" – "Бавария"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 10,00 – Н 5,69 – П2 1,31

Трансляция матча "Шальке" – "Бавария" 9 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" – "Бавария".

Прямая трансляция матча "Шальке" – "Бавария" 9 сентября на канале "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=6-16, 16 – 49.

Результаты последних матчей