Букмекеры не верят в победу "Шальке" над "Баварией"

9 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Германии "Шальке" – "Бавария". Начало – в 21:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Шальке" – "Бавария"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 10,00 – Н 5,69 – П2 1,31
Трансляция матча "Шальке" – "Бавария" 9 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Шальке" – "Бавария".
Прямая трансляция матча "Шальке" – "Бавария" 9 сентября на канале "Матч! Футбол 3".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=6-16, 16 – 49.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
1 марта 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Бавария" – "Шальке"
|
5:1
|
30 августа 2014 года
|
Чемпионат Германии
|
"Шальке" – "Бавария"
|
1:1
|
3 февраля 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Бавария" – "Шальке"
|
1:1
|
21 ноября 2015 года
|
Чемпионат Германии
|
"Шальке" – "Бавария"
|
1:3
|
16 апреля 2016 года
|
Чемпионат Германии
|
"Бавария" – "Шальке"
|
3:0