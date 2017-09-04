Брендан Роджерс: "В "Ливерпуле" ничья на выезде считалась хорошим результатом"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс, ранее возглавлявший "Ливерпуль", подчеркнул, что болельщики шотландцев более требовательны. По словам специалиста, от клуба ждут победы в каждом матче.

– Я работал в одном из самых больших клубов мира, поэтому был вынужден искать способы борьбы с давлением, – приводит Liverpool Echo слова Роджерса. – В "Ливерпуле" ничья в выездном матче считалась хорошим результатом, но в "Селтике" нужно побеждать в каждой игре. Это несопоставимые вещи. Я был близок к победе в английской премьер-лиге. Тот сезон был особенным.

Напомним, что Роджерс возглавлял "красных" с 2012 по 2015 год. В сезоне-2013/12 "Ливерпуль" финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.