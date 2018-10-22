Брайтнер - о пресс-конференции "Баварии": "Для Хенесса клуб всегда был семьей. Сегодня дети этой семьи должны сказать: "нам стыдно за папу"

Экс-игрок "Баварии" Пауль Брайтнер раскритиковал решение боссов клуба собрать пресс-конференцию. Напомним, что президент клуба Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич накануне матча с "Вольфсбургом" (3:1) выступили с критикой в адрес прессы.

– Я все еще не могу себе представить, что "Бавария" могла проявить такую слабость, - приводит Abendzeitung-Munchen слова Брайтнера. - Этим выступлением они сломали работу, которую клуб проделал в последние годы, чтобы выйти из высокомерного имиджа. Для Ули Хенесса "Бавария" всегда была семьей. Сегодня дети этой семьи должны сказать: "нам стыдно за папу".

"Бавария" проиграла два матча подряд и опустилась на шестое место в чемпионате. В Германии пошли слухи о скорой отставке главного тренера Нико Ковача. На пресс-конференции руководство поддержало главного тренера и игроков команды, обвинив прессу в излишней критике.