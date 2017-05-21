Боян Кркич: "Спасибо "Майнцу" за опыт бундеслиги"

Нападающий "Майнца" Боян Кркич поблагодарил немецкий клуб за полученный опыт. 26-летний испанец с января выступал в Германии на правах аренды, а после завершения сезона он должен вернуться в "Стоук Сити". Игроку после матча с "Кельном" (0:2) был вручен памятный коллаж.

"Спасибо "Майнцу" и его поклонникам за то, что они заставили меня почувствовать себя как дома и получить отличный опыт в бундеслиге! Вперед, "Майнц"!" - написал Кркич в Твиттере.