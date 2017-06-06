Бос возглавил дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" объявила о назначении на пост главного тренера Петера Боса. С 53-летним голландцем был подписан контракт, рассчитанный до 2019 года.

В минувшем сезоне специалист тренировал "Аякс", с которым финишировал на втором месте в чемпионате Голландии и дошел до финала Лиги Европы, в котором уступил "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Напомним, в конце прошлого сезона Томас Тухель покинул пост главного тренера "Боруссии". Дортмундцы финишировали на третьем месте в чемпионате Германии.