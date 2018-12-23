Бос назначен главным тренером "Байера"

Петер Бос назначен новым главным тренером леверкузенского "Байера", информирует пресс-служба клуба.
До него команду возглавлял Хайко Херрлих, который ранее был отправлен в отставку. "Байер" занимает девятое место в чемпионате Германии - 24 очка в 17 играх.
55-летний Петер Бос ранее возглавлял "Витесс", "Маккаби" (Тель-Авив), "Аякс" и "Боруссию" (Дортмунд). Напомним, команда из Леверкузена - соперник "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.
Herzlich Willkommen bei #Bayer04, Peter Bosz!– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 23 декабря 2018 г.
Alle Infos: https://t.co/U5Eb0utx6C pic.twitter.com/nq6IgxObAG
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