Бос назначен главным тренером "Байера"

Петер Бос назначен новым главным тренером леверкузенского "Байера", информирует пресс-служба клуба.

До него команду возглавлял Хайко Херрлих, который ранее был отправлен в отставку. "Байер" занимает девятое место в чемпионате Германии - 24 очка в 17 играх.

55-летний Петер Бос ранее возглавлял "Витесс", "Маккаби" (Тель-Авив), "Аякс" и "Боруссию" (Дортмунд). Напомним, команда из Леверкузена - соперник "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.

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