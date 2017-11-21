Бос может быть уволен из "Боруссии" в случае поражений от "Тоттенхэма" и "Шальке"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос может быть уволен с занимаемого поста до конца недели, сообщает Bild. По информации источника, будущее голландского специалиста в немецкой команде будет зависеть от результатов команды в ближайших матчах.

Сегодня, 21 ноября дортмундцы в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сыграют против "Тоттенхэма". 25 ноября "Боруссия" на своем поле сыграет с "Шальке" в матче 13-го тура бундеслиги.

Напомним, Бос возглавил "шмелей" перед началом сезона-2017/18. Под его руководством команда демонстрирует результаты, которые не устраивают руководство клуба. В чемпионате Германии команда занимает пятое место, набрав 20 очков. Отставание от идущей первой "Баварии" составляет 9 баллов. В Лиге чемпионов "Боруссия" после четырех туров занимает третье место в группе (2 очка), отставание от лидирующего в квартете "Тоттенхэма" - 8 баллов. Последняя победа дортмундцев в этом сезоне датирована 30 сентября - тогда они на выезде обыграли "Аугсбург" (2:1).