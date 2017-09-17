"Боруссия" забила пять голов в ворота "Кельна", Ярмоленко сделал голевую передачу

В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Кельн" (5:0). Дублем отметились Пьер-Эмерик Обамеянг и Максимилиан Филипп, еще один гол забил Сократис Пастатопулос.
Отметим, что в стартовом составе дортмундцев вышел Андрей Ярмоленко. Он поучаствовал в первом голе, сделав результативную передачу на Филиппа.
Чемпионат Германии
Бундеслига
4-й тур
"Боруссия Д" - "Кельн" - 5:0 (2:0)
Голы: Филипп, 2 (1:0). Папастатопулос, 45+1 (2:0). Обамеянг, 59 - с пенальти (3:0). Обамеянг, 60 (4:0). Филипп, 69 (5:0).
"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Загаду, Кастро, Нури Шахин (Вайгль, 67), Дахуд, Ярмоленко (Пулишич, 66), Обамеянг (Исак, 85), Филипп.
"Кельн": Т.Хорн, Хайнц, Клюнтер, Мере, Я.Хорн, Леманн, Риссе, Хегер (Серенсен, 64), Биттенкурт (Цоллер, 56), Кордоба, Осако (Йоич, 64).
Предупреждения: Леманн, 39. Клюнтер, 59. Кордоба, 63.
Судья: ИТТРИХ (Германия).17 сентября.
Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".