"Боруссия" забила пять голов в ворота "Кельна", Ярмоленко сделал голевую передачу

В матче 4-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Кельн" (5:0). Дублем отметились Пьер-Эмерик Обамеянг и Максимилиан Филипп, еще один гол забил Сократис Пастатопулос.

Отметим, что в стартовом составе дортмундцев вышел Андрей Ярмоленко. Он поучаствовал в первом голе, сделав результативную передачу на Филиппа.

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4-й тур

"Боруссия Д" - "Кельн" - 5:0 (2:0)

Голы: Филипп, 2 (1:0). Папастатопулос, 45+1 (2:0). Обамеянг, 59 - с пенальти (3:0). Обамеянг, 60 (4:0). Филипп, 69 (5:0).

"Боруссия Д": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Загаду, Кастро, Нури Шахин (Вайгль, 67), Дахуд, Ярмоленко (Пулишич, 66), Обамеянг (Исак, 85), Филипп.

"Кельн": Т.Хорн, Хайнц, Клюнтер, Мере, Я.Хорн, Леманн, Риссе, Хегер (Серенсен, 64), Биттенкурт (Цоллер, 56), Кордоба, Осако (Йоич, 64).

Предупреждения: Леманн, 39. Клюнтер, 59. Кордоба, 63.

Судья: ИТТРИХ (Германия).17 сентября.

Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".