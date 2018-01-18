"Боруссия" – Венгеру: "Давать комментарии об игроках других клубов – неуважение"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк раскритиковал поведение главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, который прокомментировал информацию о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в английский клуб. Наставник канониров сказал, что "лучше хранить такие вещи в тайне, пока все не будет подтверждено", добавив, что габонец обладает "сильным характером, который может быть как положительным, так и отрицательным".

– Мы расцениваем как неуважение высказывания Арсена Венгера об игроках других клубов, – цитирует Ruhr Nachrichten Цорка. – Мы же не говорим "Арсеналу" и Венгеру, у которых, безусловно, достаточно хороших игроков.

Напомним, с 14 по 16 января Обамеянг был выведен из состава "Боруссии" по дисциплинарным причинам, после чего тренерский штаб вернул его к работе с командой. Несмотря на это, в прессе появлялись сообщения о том, что "Арсенал" близок к покупке форварда немецкой команды и договорился с ним об условиях личного контракта.

Обамеянг выступает за "Боруссию" с 2013 года. В текущем сезоне 28-летний габонец провел в составе "шмелей" 23 матча во всех турнирах, забил 21 гол и три раза ассистировал партнерам по команде.