"Боруссия" – Венгеру: "Давать комментарии об игроках других клубов – неуважение"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк раскритиковал поведение главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, который прокомментировал информацию о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в английский клуб. Наставник канониров сказал, что "лучше хранить такие вещи в тайне, пока все не будет подтверждено", добавив, что габонец обладает "сильным характером, который может быть как положительным, так и отрицательным".
– Мы расцениваем как неуважение высказывания Арсена Венгера об игроках других клубов, – цитирует Ruhr Nachrichten Цорка. – Мы же не говорим "Арсеналу" и Венгеру, у которых, безусловно, достаточно хороших игроков.
Напомним, с 14 по 16 января Обамеянг был выведен из состава "Боруссии" по дисциплинарным причинам, после чего тренерский штаб вернул его к работе с командой. Несмотря на это, в прессе появлялись сообщения о том, что "Арсенал" близок к покупке форварда немецкой команды и договорился с ним об условиях личного контракта.
Обамеянг выступает за "Боруссию" с 2013 года. В текущем сезоне 28-летний габонец провел в составе "шмелей" 23 матча во всех турнирах, забил 21 гол и три раза ассистировал партнерам по команде.
sergey.v1968
Мягко говоря, недолюбливаю Венгера, но тут не могу взять в толк - чего немцы к нему пристали-то. Во-1, ничего особого он не сказал, во-2, это похоже на дворовое "не смей делать замечания моему ребёнку - за своим следи!"
16:14