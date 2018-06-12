"Боруссия" увеличит вместимость домашнего стадиона

Дортмундская "Боруссия" намерена провести реконструкцию стадиона "Сигнал Идуна Парк". Количество мест на самой большой арене в Германии будет увеличена с 81 359 до 81 365.
Как отмечается в пресс-релизе бундеслиги, увеличение на 6 мест может показаться незначительным, но у "Боруссиии" около 50 тысяч человек находятся в списке ожидания на получение абонементов.
🛠 #Infotweet: Durch Umbauarbeiten im @SIGNALIDUNAPARK ergeben sich für die Saison 2018/19 neue Kapazitäten:– Borussia Dortmund (@BVB) 11 июня 2018 г.
🇩🇪 National: 81.365
🌍 International: 66.099 pic.twitter.com/z6JKWYFrYD