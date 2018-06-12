"Боруссия" увеличит вместимость домашнего стадиона

Дортмундская "Боруссия" намерена провести реконструкцию стадиона "Сигнал Идуна Парк". Количество мест на самой большой арене в Германии будет увеличена с 81 359 до 81 365.

Как отмечается в пресс-релизе бундеслиги, увеличение на 6 мест может показаться незначительным, но у "Боруссиии" около 50 тысяч человек находятся в списке ожидания на получение абонементов.