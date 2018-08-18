"Боруссия" - самый любимый клуб Германии, "Бавария" - самый ненавистный

Дортмундская "Боруссия" пользуется наибольшим предпочтением у болельщиков среди клубов Германии. Такие результаты показало исследование статистической компании Statista. 52 процента опрошенных назвали себя болельщиками "Боруссии" или же заявили, что симпатизируют именно этому клубу. 17 процентов ненавидят дортмундцев, а 31 процент относится к команде нейтрально.

Вторым по популярности клубом Германии стала "Бавария"​ (41 процент опрошенных). Однако эту команду ненавидят больше других – также 41 процент респондентов. 18 процентов относятся к мюнхенцам нейтрально.

Негативные чувства у немцев вызывают следующие команды: "Лейпциг" (28 процентов), "Гамбург" (27), "Шальке" (25) и "Вольфсбург" (25). Меньше других не любят "Фрайбург" (только 10 процентов).



