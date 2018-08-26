"Боруссия" разгромила "Лейпциг" в чемпионате Германии. Витсель забил гол

Дортмундская "Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг" в матче 1-го тура чемпионата Германии. Голами в составе "шмелей" отметились хавбеки Махмуд Дахуд и Аксель Витсель, а также нападающий Марко Ройс. Еще один гол "Лейпциг" забил в свои ворота.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

1-й тур

"Боруссия Д" - "РБ Лейпциг" - 4:1 (3:1)

Голы: Огюстен, 1 (0:1). Дахуд, 21 (1:1). Забитцер, 40 - в свои ворота (2:1). Витсель, 43 (3:1). Ройс, 90+1 (4:1).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Шмельцер (Рафаэл Геррейру, 87), Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни, Дахуд, Пулишич (Санчо, 77), Филипп (Вольф, 70).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Конате, Сараччи, Кампль, Забитцер (Вернер, 46), Форсберг, Демме (Брума, 85), Поульсен, Огюстен (Кунья, 72).

Предупреждения: Упамекано, 7. Сараччи, 23. Диалло, 68. Дахуд, 75.

Судья: Айтекин (Германия).

26 августа. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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