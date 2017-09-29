"Боруссия" представила ролик о предматчевом ритуале Бюрки

Дортмундская "Боруссия" в своем Твиттере опубликовала ролик о предматчевом ритуале вратаря Романа Бюрки. Голкипер перед началом каждого матча подходит к центральному кругу, чтобы подержать мяч в руках и "заговорить" его.

Бюрке выступает за "шмелей" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 9 играх, 7 мячей. В 6 из них он сыграл "на ноль".