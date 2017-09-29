"Боруссия" представила ролик о предматчевом ритуале Бюрки

Дортмундская "Боруссия" в своем Твиттере опубликовала ролик о предматчевом ритуале вратаря Романа Бюрки. Голкипер перед началом каждого матча подходит к центральному кругу, чтобы подержать мяч в руках и "заговорить" его.
Бюрке выступает за "шмелей" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 9 играх, 7 мячей. В 6 из них он сыграл "на ноль".
😂 @RBuerki1 und sein Ritual vor jedem Spiel - einfach überragend! Mehr von unserem Keeper gibt's übrigens morgen Früh im Feiertagsmagazin! pic.twitter.com/Cb2ZNW3LqF– Borussia Dortmund (@BVB) 28 сентября 2017 г.