"Боруссия" победила "Вердер" и оторвалась от второго места на 9 очков

"Боруссия" победила "Вердер" в матче 15-го тура чемпионата Германии (2:1). Голами в составе дортмундского клуба отметились нападающий Пако Алькасер и полузащитник Марко Ройс.

"Боруссия" набрала 39 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Вердер" с 21 баллом располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

15-й тур

"Боруссия Д" - "Вердер" - 2:1 (2:1)

Голы: Пако Алькасер, 19 (1:0). Ройс, 27 (2:0). Крузе, 35 (2:1).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 89), Диалло, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Санчо (Филипп, 90+2), Пако Алькасер (Гетце, 81).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Нури Шахин, Классен (Мевальд, 18), Эггештайн (Саджент, 83), Крузе, Харник, Рашица (Осако, 73).

Предупреждения: Лангкамп, 39. Дилэйни, 45+2. Харник, 49. Мевальд, 80. Саджент, 88.

Судья: Винкманн.

15 декабря. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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