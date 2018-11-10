"Боруссия" победила "Баварию" благодаря дублю Ройса

"Боруссия" победила "Баварию" в матче 11-го тура чемпионата Германии (3:2). В составе "шмелей" дублем отметился хавбек Марко Ройс​, еще один гол забил нападающий Пако Алькасер. У мюнхенцев дважды отличился нападающий Роберт Левандовски.

Экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за "Боруссию", отметился голевой передачей.

"Боруссия" набрала 27 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Бавария" с 20 баллами располагается на третьей строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

11-й тур

"Боруссия Д" - "Бавария" - 3:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 26 (0:1). Ройс, 49 - с пенальти (1:1). Левандовски, 52 (1:2). Ройс, 67 (2:2). Пако Алькасер, 73 (3:2).

"Боруссия Д": Хитц, Пищек, Аканджи, Загаду, Хакими, Санчо, Вайгль (Дахуд, 46), Витсель, Ройс, Брун Ларсен (Дилэйни, 82), Гетце (Пако Алькасер, 59).

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 65), Алаба, Гнабри (Ренату Санчеш, 74), Хави Мартинес, Мюллер (Вагнер, 82), Горецка, Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Вайгль, 29. Аканджи, 36. Рибери, 55. Зюле, 87. Хитц, 90+4. Вагнер, 90+4

Судья: Грефе.

10 ноября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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