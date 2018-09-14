"Боруссия" победила "Айнтрахт" в матче 3-го тура чемпионата Германии (3:1). Голами в составе "шмелей" отметились защитник Абду Диалло, хавбек Мариус Вольф и нападающий Пако Алькасер. У "Айнтрахта" отличился форвард Себастьен Алле.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

3-й тур

"Боруссия Д" - "Айнтрахт Ф" - 3:1 (1:0)

Голы: Диалло, 36 (1:0). Алле, 68 (1:1). Вольф, 72 (2:1). Пако Алькасер, 88 (3:1).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Шмельцер, Диалло, Аканджи, Ройс, Дилэйни (Витсель, 69), Дахуд, Вольф, Брун Ларсен (Санчо, 58), Филипп (Пако Алькасер, 67).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Да Коста, Фалетт, Н`Дика, Фернандеш (де Гузман, 63), Фабиан (Йович, 63), Костич, Торро (Мюллер, 84), Гачинович, Алле.

Предупреждение: Костич, 27.

Судья: Кортус (Германия).

14 сентября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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