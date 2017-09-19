"Боруссия" опровергла информацию, о том, что клуб лишился бонусов из-за травмы Дембеле

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild опроверг сообщения испанских СМИ, согласно которым немецкий клуб не получит от "Барселоны" бонус в размере 10 миллионов евро из-за травмы Усмана Дембеле. По словам представителя "шмелей", в контракте форварда нет такого пункта.

Напомним, по данным As, дортмундцы могли получить 10 миллионов евро, если бы Дембеле провел в дебютном сезоне в испанском клубе 50 матчей. Этого не произойдет, поскольку форвард из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1), выбыл из строя на 3,5 месяца.