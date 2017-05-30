"Боруссия" объявила об отставке Тухеля

Дортмундская "Боруссия" на официальном сайте объявила об уходе с поста главного тренера Томаса Тухеля.
43-летний немецкий специалист работал с командой в течение двух сезонов. Под его руководством "шмели" провели 107 матчей, из которых 69 выиграли и 20 завершили вничью.
В заявлении "Боруссии" говорится следующее:
Благодарим Томаса Тухеля и его тренерский штаб за успешную работу на благо клуба, кульминацией которой стала победа в Кубке Германии в конце этого сезона. Желаем Томасу Тухелю только самого лучшего в будущем.
"Боруссия" просит не судить о решении расторгнуть контракт с тренером по слухам о ссоре внутри клуба. Уход Тухеля никоим образом не является следствием разногласий между двумя людьми. Благо клуба гораздо важнее.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Боруссия" отправит в отставку Томаса Тухеля из-за его ссоры с исполнительным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке.
andrekomarov2
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