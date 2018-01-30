"Боруссия" объявила о подписании игрока молодежки "Барселоны"

Нападающий Серхио Гомес перешел из "Барселоны" в дортмундскую "Боруссию". 17-летний испанец подписал с желто-черными долгосрочный контракт. За основную команду сине-гранатовых футболист не выступал.

– Я благодарю "Боруссию" за этот шанс, – цитирует пресс-служба "шмелей" Гомеса. – Я получил возможность проявить себя в одном из крупнейших клубов Европы. Только вперед!

Отмечается, что дортмундцы выиграли конкуренцию за футболиста у нескольких европейских клубов. Гомес будет выступать за дортмундцев под 34-м номером. Подробности сделки не разглашаются.