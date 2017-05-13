"Боруссия" не сумела обыграть "Аугсбург", "Герта" победила "Дармштадт"

В матче 33-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Аугсбургом" - 1:1. Оба гола были забиты до перерыва. В составе "фуггеров" отличился Альфред Финнбогасон, в составе "шмелей" забитым голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

В другой встрече "Герта" переиграла "Дармштадт" - 2:0. На 14-й минуте ворота соперника поразил Саломон Калу. Через 14 минут Джордан Торунарига установил окончательный счет матча.

Чемпионат Германии

Бундеслига

33-й тур

"Аугсбург" - "Боруссия" Д - 1:1 (1:1)

Голы: Финнбогасон, 28 (1:0). Обамеянг, 32 (1:1).

"Аугсбург": Луте, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис (Каиуби, 68), Гауэлеув, Макс, Халил Алтынтоп, Байер, Шмид (Тайгль, 87), Кор, Финнбогасон (Чи Дон Вон, 90+2).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер (Роде, 89), Рафаэл Геррейру (Пулишич, 80), Кагава, Ройс, Вайгль (Дурм, 23), Дембеле, Обамеянг.

Предупреждения: Гинтер, 13. Стафилидис, 59. Кор, 90+1.

Судья: Штегеманн (Германия).

13 мая. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).

"Дармштадт" - "Герта" - 0:2 (0:2)

Голы: Калу, 14 (0:1). Торунарига, 28 (0:2).

"Дармштадт": Ойер Фернандеш, Камавуака (Розенталь, 35), Холланд, Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич (Штро-Энгель, 64), Хеллер (Горка, 84), Сиригу, Гондорф, Платте.

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Штарк (Бак, 82), Торунарига, Эссвайн (Вайзер, 63), Дарида, Харагути, Аллан, Ибишевич, Калу (Майер, 90).

Предупреждения: Айтач Сулу, 67. Розенталь, 84. Гондорф, 86.

Судья: Бранд (Германия).

13 мая. Дармштадт. Стадион Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor