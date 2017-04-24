"Боруссия" не сможет рассчитывать на Шахина в ближайшие недели

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк подчеркнул, что в ближайшие несколько недель команда не сможет рассчитывать на полузащитника Нури Шахина. По его словам, хавбек получил повреждение голеностопа.

- Его голеностоп сильно распух, - приводит Goal.com слова Цорка. - Не знаю, что там случилось. Вероятно, он не сможет помочь нам в ближайшие несколько недель.

По предварительной информации, 28-летний турок порвал связки. В текущем сезоне Шахин провел в составе "шмелей" 8 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.