"Боруссия" не намерена продавать Пулишича и готова предложить ему новый контракт

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк подчеркнул, что во время летнего трансферного окна клуб получал предложения о переходе полузащитника Кристиана Пулишича. По словам руководителя, клуб не заинтересован в продаже хавбека и готов предложить ему новый контракт.

- "Боруссия" во время летнего трансферного окна получала предложения от немецких и английских клубов, - приводит Sports Illustrated слова Цорка. - Но мы не хотели расставаться с Пулишичем, чтобы увидеть его прогресс. Мы сформировали его не для того, чтобы потом продать. Его контракт рассчитан до 2019 года, но клуб готов предложить новое соглашение, учитывая его развитие.