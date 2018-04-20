"Боруссия" из Менхенгладбаха всухую обыграла "Вольфсбург"

"Боруссия" из Менхенгладбаха в рамках 31-го тура чемпионата Германии забила три безответных мяча в ворота "Вольфсбурга". Счет в матче на восьмой минуте открыл нападающий клуба Ларс Штиндль.

Таким образом, менхенгладбахская "Боруссия" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 43 очка. "Вольфсбург" (30) – на 14-м месте. "Бавария" уже досрочно завоевала чемпионский титул.

Чемпионат Германии

31-й тур

"Боруссия" М – "Вольфсбург" – 3:0 (3:0)

Голы: Штиндль, 8 (1:0). Раффаэл, 35 (2:0). Крамер, 44 (3:0).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Крамер (Штробль, 85), Хофманн (Траоре, 80), Закария (Бенеш, 80), Раффаэл, Штиндль, Азар.

"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг, Брукс (Тиссеран, 29), Кнохе, Виллиам, Еккель, Дидави, Юнус Малли, Арнольд, Базур (Штеффен, 69), Димата (Ориги, 74).

Предупреждения: Брукс, 13. Арнольд, 79.

Судья: Штилер (Германия).

20 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".